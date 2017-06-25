بالفيديو.. وفاق سطيف يفتتح باب التسجيل والمولودية تعدل في ثواني

تمكن وفاق سطيف من افتتاح باب التسجيل في مباراة نصف النهائي لكأس الجمهورية التي تجمعه بمولودية الجزائر سهرة اليوم السبت بملعب عمر حمادي ببولوغين، بهدف رائع من امضاء محمد زيتي في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

ولم تدم فرحة السطايفية طويلا، حيث تمكن المهاجم عواج سيد أحمد من تعديل النتيجة بعد دقيقة واحدة فقط، وذلك عند الدقيقة 30 بعد خطأ من دفاع وفاق سطيف، في الكرة التي استغلها هجوم العميد ليعدل النتيجة ويعود في اللقاء، للتنافس على بطاقة النأهل للنهائي كأس الجمهورية.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف في كل شبكة.

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