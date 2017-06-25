بالفيديو والصور.. الشناوة يصنعون الحدث في بولوغين بتيفو عالمي

صنع أنصار مولودية الجزائر الحدث سهرة السبت بمناسبة لقاء الفريق المحلي بنظيره وفاق سطيف في اطار مباراة نصف نهائي كأس الجمهورية، بتيفو عالمي تداوله العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا وسائل اعلامية.

وشكل أنصار العميد تيفو رائع من خلال اللوحات التي رسمها وفي الاخير كان الحتفالية رائعة باشعال الألعاب النارية التي غطت ملعب عمر حمادي ببولوغين، تعبيرا منهم لتأييد فريقهم رغم المشاكل التي يعاني منها بعد تضييع لقب البطولة.

وتستقبل مولودية الجزائر ضيفها وفاق سطيف لحسم بطاقة التأهل لنهائي كأس الجمهورية والفائز سيواجه شباب بلوزداد المتأهل على حساب اتحاد بلعباس.