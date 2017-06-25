الوفاق يتأهل لنهائي كأس الجمهورية على حساب المولودية

وعرفت المواجهة سجالا في الأهداف حيث سجل عواج الهدف الأول للمولودية في الدقيقة 28، ليرد عليه لاعب الوفاق زيتي في الدقيقة 30، لتعرف بقية أطوار الشوطين الأول والثاني هجمات متفرقة للطرفين لكن دون أهداف، وفي الشوطين الاضافيين تمكن الوفاق من اضافة هدفين عن طريق بدران و جابو للوفاق في الدقيقتين 99 و 114، وقلص للمولودية بدبودة 116.

المواجهة عرفت إشهار حكم الساحة ثلاث بطاقات حمراء كاملة لقراوي وحشود من المولودية، وزيتي من جانب الوفاق.

أبناء عين الفوارة بتأهلهم اليوم قد ضمنوا المشاركة التاسعة في تاريخ الوفاق مع كأس الجمهورية، حيث يسعى أشبال خير الدين ماضوي للجمع بين البطولة والكأس هذا الموسم.

ويرتقب أن يجمع نهائي هذا الموسم مواجهة قوية بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد الذي تفوق بدوره على اتحاد بلعباس.