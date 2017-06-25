محرز ولاعبو المنتخب الوطني يهنؤون أنصار الخضر بمناسبة عيد الفطر

واستغل لاعبو المنتخب الوطني، مناسبة عيد الفطر للتواصل مع أنصارهم ومتتبعيهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال تبادل تهاني العيد، حيث كان النجم الجديد في صفوف الخضر يوسف عطال أول المهنئين بهذه المناسبة أين نشر صورة له رفقة عائلته الصغيرة عبر "تويتر" متمنيا من خلالها عيد مبارك للجميع، وتوالت بعده التهاني من طرف بقية لاعبي الخضر على غرار كل من سفيان هني، رامي بن سبعيني، هلال العربي سوداني، فوزي غلام والبقية. في حين تميز النجم الأول لمحاربي الصحراء رياض محرز من خلال إطلالته عبر مواقع التواصل الإجتماعي في هذه المناسبة، في صورة تظهره أمام مسجد حيه بمدينة سارسيل في فرنسا، بعد تأديته لصلاة العيد، مرتديا "عباءة" بيضاء، ليهنأ بدوره معجبيه من الأمة الإسلامية بعيد الفطر، وهي الصورة التي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.