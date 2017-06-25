السباح الجزائري عرجون يحرز الذهب ويحطم رقمه القياسي

ونال عبد الله عرجون، الميدالية الذهبية بعد تحقيقه صدارة سباق 200م على الظهر (أواسط)، بتوقيت قدره 2 د 03ثا و 48 ج.م، محطما بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزته والمقدر بـ 2د 03 ثا 68 ج.م. أي بفارق 20 ج.م. وبعد هذا الإنجاز كشف المدير الفني الوطني للإتحادية الجزائرية للسباحة بلكحل رضا، توقعه المسبق لبلوغ السباح الجزائري منصة التتويج في هذه المنافسة، وصرح في هذا الخصوص لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا: "كنا ننتظر ترتيبا ما في منصة التتويج لكن لم يكن يمكننا التنبؤ بلون الميدالية، نظرا للمستوى العالي لهذه المنافسة التي حضرها سباحون في المستوى". وأضاف "الحالة البدنية لعرجون ومستواه الفني سمحا له بإحداث الفارق. لقد حضر لهذا الموعد بطريقة جيدة بالإضافة إلى أنه مختص في سباق200م على الظهر".

ومثل المنتخب الجزائري في هذا الموعد الرياضي، أربع سباحين وهم عرجون عبد الله، بلمان منصف، عبد النور مجهاري، رياض بوحميدي بقيادة المدرب الوطني بوشندوقة مولود. في حين سجلت مسابقة مالطا، غياب العنصر النسوي الجزائري عن هذه الطبعة التي تختتم اليوم الأحد 25 جوان، بسبب عدم تمكنهن من تحقيق الحد الأدنى المطلوب لبلوغ هذه الدورة".