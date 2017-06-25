صورة فاضحة لفيراتي تهدد إتمام صفقته مع برشلونة

وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة ماركو فيراتي، على يخته بمدينة إيبيزا الإسبانية وهو يدخن سيجارة، ما من شأنه تهديد مسار مفاوضاته الجارية مع نادي برشلونة خلال الأسابيع المقبلة. خاصة بعد الجدل الكبير الذي أثارته الصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي من طرف متتبعي النادي الكتالوني، وتبدو محاولات برشلونة الكبير منذ بداية الميركاتو الصيفي الجاري للحصول على توقيع لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي تزداد صعوبة وتعقيدا بسبب هذه الصورة التي من شأنها إفشال الصفقة.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها فيراتي وهو يُدخن، إذ سبق وانتشرت صور له في نفس الوضعية أعوام (2014، 2015 و2016) ما يؤكد إدمان اللاعب على التدخين.