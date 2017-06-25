لحسن يعود للدرجة الإسبانية الأولى رفقة خيتافي

وشارك مدحي لحسن، في تحقيق فريقه للصعود، من خلال دخوله في هذه المباراة احتياطيا في الدقيقة الـ77، في حين غاب زميله في الفريق، الجزائري الآخر رشيد أيت عثمان الذي يلعب لخيتافي على شكل إعارة من نادي سبورتينغ خيخون عن اللقاء. وكان خيتافي هبط من دوري الأضواء في موسم 2015-2016، واحتل في الموسم المنقضي المركز الثالث في الدرجة الثانية، ليتأهل للمشاركة في تصفيات الصعود، إذ فاز في الجولة الأولى على هويسكا، قبل أن يصعد للدور النهائي في مواجهة نادي تنريفي، محققا الفوز عليه 3-2 في النتيجة الإجمالية في تصفيات الصعود.

وانضم نادي خيتافي إلى ناديي ليفانتي وغيرونا، اللذان حققا الصعود مباشرة لدوري الكبار بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني من دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم المنقضي.