المنتخب الروسي في قلب فضيحة المنشطات والحكومة تنفي

ونشرت صحيفة "مايل أون صنداي" الإنجليزية، تقريرا تؤكد فيه أن المنتخب الروسي المشارك في مونديال البرازيل 2014 محل تحقيق من قبل "الفيفا" بشأن تعاطي المنشطات، وأشارت إلى أن 4 لاعبين شاركوا في كأس القارات الجارية حاليا في روسيا متهمون بتناول المنشطات، وذكرت ذات الصحيفة أن لاعبي المنتخب الروسي استفادوا من برنامج منشطات برعاية الدولة حيث توجد قائمة ب1000 رياضي يتم حاليا التحقيق معهم حول تعاطي المنشطات، وأضافت أن الإتحاد الروسي وهيئة مكافحة المنشطات الروسية تلاعبوا بالعينات المؤخوذة من اللاعبين في اختبار المنشطات واستعملوا مواد منشطة يصعب كشفها.

وفي المقابل، نفت الحكومة الروسية على لسان نائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس الإتحاد الروسي لكرة القدم فيتالي موتكو، هذا الخبر ووصفه بالإدعاءات وقال أن المنشطات لم ولن يكون لها وجود في كرة القدم الروسية، وأضاف:"لا تعيروا انتباها لذلك.. يكتبون بشكل سلبي منذ 2010"، وتابع: "لقد خضع منتخبنا الوطني لاختبارا لاتحصى، خضعنا لاختبارات منشطات في كل المباريات".

ومن جهته أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم، بيانا يؤكد فيه أن التحقيقات جارية في هذا الخصوص: "لايمكن التعليق على التحقيقات التي هي جارية الآن ونود أن نتنهي سريعا لذلك لانستطيع الكشف عن تفاصيل أكثر"، وجاء فيه اأضا: "كل اللاعبين المشاركين في مونديال 2014 ومن بينهم لاعبي المنتخب الروسي، خضعوا لإختبارات قبل البطولة و بعد المباريت، وجاءت جميعها سلبية".