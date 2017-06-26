ميسي متهم بإستغلال مؤسسته الخيرية للتهرب من الضرائب

وكشفت صحيفة "إي بي سي" الإسبانية في تقرير لها صباح اليوم الإثنين، أن مؤسسة لاعب برشلونة الخيرية أخفت بين عامي 2007 و2015 حوالي عشرة ملايين أورو، حيث لم يتم إدراجها ضمن التقارير المالية للمؤسسة، وأضافت ذات الصحيفة ان مؤسسة ميسي يتم استخدامها للتعتيم على أعمال تجارية خاصة بأسرة اللاعب.

وتابعت ذات الصحيفة، حسب وثائق رسمية تحوز عليها فإن ميسي أطلق مؤسسته الخيرية سنة 2007 ليبدأ التعتيم على أعماله التجارية وذلك في مدينة برشلونة، قبل أن يفتتح اللاعب ووالده فرعا للمؤسسة في مدينة روساريو الأرجنتينية، كما أنه لم يقم بتسجيل ذات المؤسسة بصفة رسمية، إلى غاية سنة 2013 بعدما بدأت مشاكل ميسي مع هيئة الضرائب الإسبانية، وأبرز ذات المصدر أن مؤسسة ميسي أبرمت عقودا في إسبانيا والأرجنتين دون إدراج قيمة العقود في التقارير الضريبية للمؤسسة، ما جعل السلطات الأرجنيتينة تشطب مؤسسة ميسي من قائمتها.

وكانت النيابة العامة الإسبانية الاسبوع الماضي قبلت أن يدفع ميسي غرامة مالية بدلا من دخول السجن بسبب التهرب الضريبي حيث صدر حكم في حقه من قبل محكمة برشلونة لمدة 24 شهرا.