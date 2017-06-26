بن عربية.. رفضت فرنسا دائما والتحقت متأخرا للخضر لهذا السبب

وتحدث اللاعب الأسبق لمانشستر سيتي الإنجليزي، لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية عن الأسباب التي جعلته يرفض الإنضمام إلى الخضر في وقت مبكر وقال في هذا الشأن: "أردت دائما اللعب في المنتخب الجزائري وفقط، والتحقت بالخضر متأخرا لسبب بعض المشاكل رفضت كل طلبات الإتحاد الجزائري الذي اقترب مني منذ 1987"، وأضاف: "كان ذلك لأسباب شخصية ومسؤولي "الفاف" أعلمتهم بكل شيئ، وبعدها تم حل كل المشاكل والنقاط التي تحدثت عليها معهم، حتى كنت قادرا على الإنضمام إلى المنتخب الوطني في سنة 2000".

وأوضح بن عربية أن السبب الحقيقي وراء رفضه كان بسبب سوء التنظيم الذي كان يطبع الإتحاد الجزائري لكرة القدم: "بعد نهائيات كأس العالم 1986 اقتربوا مني مسؤولي الإتحاد الجزائري وبسبب التنظيم السيئ ل "الفاف" رفضت، ولكن بعد ان أصبحت الامور افضل مع المسؤولين الذين غيروا الكثير في الكرة الجزائرية التحقت بالخضر بدون أي مشكل".

ونفى ذات المتحدث أن يكون تأخره في الإلتحاق بالمنتخب الجزائري بسبب انتظاره دعوة من المنتخب الفرنسي وقال موضحا: "لم أكن أنتظر دعوة المنتخب الفرنسي، ورفضت عروضا مغرية من المنتخب الفرنسي للشباب لسبب بسيط وهو أنني كنت إلى غاية سن 21 أو 22 سنة أملك جواز سفر جزائري، وكان المسؤولين في فرنسا يتصلون بي دائما لاقناعي بالإنضمام إلى المنتخب الفرنسي ولكنني لم أوافق"، وتابع: "بعدها اقتربت من القنصلية الجزائرية، ولكن المسؤولين لم يأخذوا طلبي بعين الإعتبار".