محرز يرفض إنتظار برشلونة ويوافق على عرض أرسنال

وحسب صحيفة "سبور" الإسبانية، فإن مسؤولي "البارصا" أخبروا محرز بأنه يأتي في المقام الثاني وأن عليه إنتظار إتمام صفقة اللاعب الإيطالي فيراتي، وهو ما جعل اللاعب الجزائري يغلق ملف برشلونة، رغم انه كان يتمنى دائما حمل ألوانه على اعتبار أنه فريقه المفضل، وكشف ذات المصدر أن مسؤولي الفريق الكاتالوني تفاوضوا مع محرز فعلا وطلبوا منه الإنتظار.

وفي المقابل، أكدت الصحيفة الإسبانية أن محرز قلق على مستقبله لذلك فإنه يرفض انتظار برشلونة ووافق على العرض المقدم من قبل إدارة أرسنال وهو الفريق الذي كشف عن جديته في رغبته الكبيرة في ضم أفضل لاعب في إفريقيا للسنة الماضية، مضيفة أن الفريق الإنجليزي سينهي صفقة محرز هذا الأسبوع على أقصى تقدير بعدما وافق اللاعب على الإنضمام إلى "المدفعجية" لمدة 4 مواسم، ولم يكشف نفس المصدر عن تفاصيل أخرى حول عرض المدرب الفرنسي أرسن فينغير.