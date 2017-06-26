أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

الملاكم فليسي يحتفظ بلقبه الإفريقي في وزن 52 كلغ

نشر يوم 2017/06/26 1342 0 يونس رزيق الملاكم فليسي يحتفظ بلقبه الإفريقي في وزن 52 كلغ
حافظ الملاكم الجزائري محمد فليسي على لقبه الإفريقي بعد تتويجه يوم أمس الاحد، بفوزه على الملاكم البوتسواني "محمد أوتوكيس" في نهائي فئة "52 كلغ" بقاعة تالانغاي الكونغولية برازافيل التي تحتضن البطولة الإفريقية للملاكمة 2017، أما لدى السيدات تألقت كل من سهيلة بوشان "48 كلغ" و سفوح وداد "54 كلغ" بحصدهما الذهب.

وتمكن فليسي من الحفاظ على لقبه القاري الذي حصل عليه خلال الطبعة الماضية  التي جرت بمدينة الدار البيضاء "المغرب" سنة 2015 بعد فوزه أمام المغربي اشرف خروبي، وكان فليسي قد ضمن المشاركة في مونديال 2017 المقرر  بألمانيا عقب التأهل الى الدور نصف النهائي على منافسه أندريانا ريفيلو ماركو  جيروم  من مدغشقر بنتيجة "5-0"،

من جهته، انهزم رضا بن بعزيز في نهائي "60 كلغ" أمام الكيني أوكوت نيكولا  اوكونغو مكتفيا بالميدالية الفضية للدورة القارية، في وقت ضمن محمد ياسين  طوارق (49 كلغ) بدوره التأهل إلى مونديال2017  بألمانيا  لكنه أخفق في الدور نصف النهائي مكتفيا بالبرونز.

ولدى السيدات كان نصيب الجزائر ذهبيتين بفضل سهيلة بوشان "48 كلغ" المتغلبة في  النهائي على الكاميرونية كريستين بانغونو و كذا وداد سفوح "54 كلغ" المتوجة على حساب ناديج نيامبونغي من جنوب إفريقيا. 

وأقصي أربعة ملاكين جزائريين من الدور ربع النهائي  ويتعلق الأمر ماروك بوغرارة "81  كلغ" و يونس نموشي "69 كلغ" و نصر الدين بن سعيد "64 كلغ" و فاهم حماشي "86  كلغ".

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا