الملاكم فليسي يحتفظ بلقبه الإفريقي في وزن 52 كلغ

وتمكن فليسي من الحفاظ على لقبه القاري الذي حصل عليه خلال الطبعة الماضية التي جرت بمدينة الدار البيضاء "المغرب" سنة 2015 بعد فوزه أمام المغربي اشرف خروبي، وكان فليسي قد ضمن المشاركة في مونديال 2017 المقرر بألمانيا عقب التأهل الى الدور نصف النهائي على منافسه أندريانا ريفيلو ماركو جيروم من مدغشقر بنتيجة "5-0"،

من جهته، انهزم رضا بن بعزيز في نهائي "60 كلغ" أمام الكيني أوكوت نيكولا اوكونغو مكتفيا بالميدالية الفضية للدورة القارية، في وقت ضمن محمد ياسين طوارق (49 كلغ) بدوره التأهل إلى مونديال2017 بألمانيا لكنه أخفق في الدور نصف النهائي مكتفيا بالبرونز.

ولدى السيدات كان نصيب الجزائر ذهبيتين بفضل سهيلة بوشان "48 كلغ" المتغلبة في النهائي على الكاميرونية كريستين بانغونو و كذا وداد سفوح "54 كلغ" المتوجة على حساب ناديج نيامبونغي من جنوب إفريقيا.

وأقصي أربعة ملاكين جزائريين من الدور ربع النهائي ويتعلق الأمر ماروك بوغرارة "81 كلغ" و يونس نموشي "69 كلغ" و نصر الدين بن سعيد "64 كلغ" و فاهم حماشي "86 كلغ".