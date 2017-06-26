بالصور.. دردشة مشبوهة تورّط الحكم أعراب في إقصاء المولودية

وحسب الصور للدردشة التي تم تداولها على نطاق واسع، عبر صفحات "الفايسبوك" فان أنصار العميد لاموا الحكم أعراب على تحيزه لوفاق سطيف خلال المباراة وتسببه في انهزام المولودية حسبهم مع اعتراف الحكم بتفضيله شارته الدولية وسلامته على فوز مولودية الجزائر في اللقاء والتأهل الى النهائي، وحسب ذات الصور فان الدردشة حملت تسجيل صوتي للحكم، في حديث له مع أحد مقربيه يعترف فيه بخدمة الوفاق السطايفي بعدما طلب منه ذلك احد مسيري الرابطة المحترفة، والعمل على إقصاء مولودية الجزائر من هذا الدور بغية التخلص من مشكل برمجة المباراة النهائية المزمع إجرائها يوم الـ5 جويلية المقبل، في حين أن العميد سيخوض مباراة كأس الكنفدرالية الإفريقية يوم 6 من نفس الشهر.

وحاول موقع "النهار أون لاين" التأكد من صحة هذه الدردشة، والإتصال بالحكم أعراب ولكنه أقدم على حذف حسابه الخاص على "الفايسبوك"، لتبقى حقيقة هذه الدردشة مبهمة في ظل عدم تدخل الحكم أعراب الذي فضل الصمت إلى حد الآن، وعدم تكذيب او نفي صحة هذه الدردشة.

وكان رئيس مولودية الجزائر عمر غريب، قد اتهم الحكم الدولي عبد الرزاق أعراب أنه كان وراء إقصاء فريقه من منافسة الكأس بعد إلغاءه ثلاثة أهداف كاملة لصالح فريقه وحرمانه من ضربة جزاء خلال هذا اللقاء.