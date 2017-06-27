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الترجي التونسي يفسخ عقد لاعبه الجزائري بلقروي

نشر يوم 2017/06/27 837 0 أمينة.ل/ و.أ.ج الترجي التونسي يفسخ عقد لاعبه الجزائري بلقروي
فكت إدارة الترجي الرياضي التونسي ارتباطها مع الدولي الجزائري هشام بلقروي، بعد سنة واحدة قضاها اللاعب في صفوف الفريق المتوج حديثا بلقب البطولة التونسية الأولى لكرة القدم، وفق ما نقلته اليوم الثلاثاء وسائل إعلام محلية.

وحسب الموقع الإلكتروني لإذاعة موزاييك أف أم، فإن بلقروي أضحى حرا من أي التزام تجاه نادي العاصمة التونسية، ولكن من دون أن تقدم توضيحات بخصوص الأسباب التي أدت إلى فسخ العقد بين الطرفين. 

وكانت الصحافة التونسية قد أشارت في وقت سابق إلى نية الترجي في تسريح مدافعه الأوسط الجزائري، مضيفة بأن الأخير لم يقنع مدربه فوزي البنزرتي. 

ويرشح ابن وهران للعودة إلى البطولة البرتغالية من بوابة نادي موريرينس، بعدما سبق له وأن حمل ألوان نادي برتغالي آخر هو ناسيونال ماديرا وذلك خلال النصف الثاني من موسم 2015-2016 قادما من النادي الإفريقي التونسي. 

وعرف المهاجم الليبي للترجي محمد زعبية نفس مصير بلقروي، حيث قامت إدارة الفريق بتسريحه هو الآخر، علما وأنه دخل مؤخرا في مفاوضات مع مولودية وهران تحسبا لعودته إلى هذا النادي الناشط في بطولة الرابطة الأولى الجزائرية الذي كان قد غادره في صائفة 2016. 

 

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