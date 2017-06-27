ألكاراز.. وجدت صعوبات في أيامي الأولى بالجزائر والتأهل إلى المونديال معقد

وقال الناخب الوطني خلال تدخله عبر أمواج إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "الشهر الأول لي في الجزائر كان صعبا قليلا، فقد تغير كل شيئ بالنسبة لي، الأمور كانت مختلفة مقارنة بما كانت من قبل، وبعدها بدأت أتأقلم شيئا فشيئ، والان نحن نركز على التحضيرات للمناسبات المقبلة".

وأضاف المدرب الإسباني قائلا: "لدي عدة لاعبين في المنتخب تسمح لي وتساعدني كثيرا على النجاح، اللاعب الجزائري موهوب ويملكون مهارات كبيرة وهذه هي نقطة قوة المنتخب، ولكنه بحاجة إلى العمل أكثر فأكثر والجدية حتى يصل إلى مستوى اللاعب الأوروبي".

وعن التأهل إلى مونديال روسيا 2018 فقد كشف ذات المتحدث أن المأمورية معقدة ولكنه ولاعبيه في المنتخب الجزائري سيقاتلون من أجل ذلك: "سأعمل على إحياء آمال التأهل الى المونديال رغم ان مهمتنا أصبحت معقدة جدا وسنسعى الى الفوز في كل المباريات المتبقية"، موضحا في ذات السياق أن هدفه الأول التأهل إلى كأس إفريقيا 2019 بالكامرون، كما عبر ألكاراز عن رضاه الكامل على بداية تجربته مع المنتخب الجزائري مؤكدا في ذات السياق أن الجزائر تتوفر على كل شيئ من أجل النجاح.

ويرى المدرب ألكاراز، أن رئيس "الفاف" خير الدين زطشي مولوع كثيرا بالكرة الإسبانية وبطريقة لعب برشلونة وريال مدريد، مؤكدا في ذات السياق أن كل المدربين الذين قام زطشي بالإتصال بهم بغية تدريب المنتخب الوطني كانوا إسبان.