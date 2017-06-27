أوناس هذا الجمعة في نابولي لإجراء الفحوصات وتوقيع العقد

وكشف وكيل أعمال اللاعب، هنري زامبيلي فإن أوناس سيقوم الفحوصات الطبية يوم الجمعة وهذا حتى يرسم إنضمامه إلى نابولي الإيطالي الذي توصل إلى إتفاق معه وقال المناجير زامبيلي في تصريحات نقله موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي اليوم: "لايمكنني الكشف عن كل التفاصيل الآن، وكل ما يمكنني قوله أننا سننهي كل الأمور هذا الأسبوع، واللاعب سيكون هذا الجمعة في روما لإجراء الفحوصات الطبية"، قبل أن يضيف: "في الواقع بقيت هذه الخطوة فقط من أجل توقيع العقد مع نابولي".

وفي المقابل، كشف رئيس نادي بارادو الفرنسي ستيفان مارتن، أن اللاعب الجزائري على بعد خطوة فقط من الانتقال الى نابولي الإيطالي، ونقلت المواقع الفرنسية الاخبارية على لسان رئيس بوردو: "إن المفاوضات إنتقال أوناس في مرحلة متقدمة جدا، ويمكنني القول أنها حسمت بشكل كبير"، وسيدفع الفريق الإيطالي حوالي 15 مليون أورو إلى نظيره الفرنسي وسيصبح أوناس زميلا للظهير الايسر الجزائري فوزي غولام الذي يتجه هو الآخر إلى تجديد عقده مع فريقه.