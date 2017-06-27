هذا هو موعد زيارة كأس الجمهورية لسطيف وبلوزداد

وحسب بيان نشرته "الفاف" على موقعها الرسمي اليوم، فان السيدة الكأس ستكون في ضيافة مدينة عين الفوارة في الفاتح من شهر جويلية المقبل، وهذا في مقر فريق وفاق سطيف الذي سينشط النهائي يوم 5 جويلية المقبل، وحسب ذات البيان فان فإنها ستكون في حدود الساعة 10 والنصف صباحا في مقر النادي، وسيسمح لأنصار الوفاق السطايفي أخذ صورا تذكارية معها.

وفي اليوم الموالي، 2 جويلية ستنزل السيدة الكأس ضيفة على فريق شباب بلوزداد المتأهل إلى النهائي على حساب إتحاد بلعباس، حيث ستحط في مقر الشباب بخروبة في حدود الساعة 10 والنصف صباحا، ووجهت "الفاف" الدعوة إلى كل أنصار شباب بلوزداد للحضور وأخذ صور تذكارية مع الكأس.