بودبوز الأفضل ويتفوق على ميسي ونيمار

ونشر موقع "هوسكورد العالمي"، تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال فيها أن رياض بودبوز يحتل صدارة أفضل الممررين في الدوريات الخمسة الأوروبية برصيد 117 تمريرة مفتاحية، وبمعدل 3.5 تمريرة في المباراة الواحدة مع العلم أن الدولي الجزائري كان قد شارك في 33 مباراة "2925 دقيقة".

وإحتل السويدي إميل فورسبيرغ لاعب خط وسط لايبزيغ الألماني المركز الثاني برصيد 3.1 تمريرة مفتاحية في المباراة،والدنماركي إيريكسون الذي ينشط في فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث بمعدل 3.1 في المباراة، وفي المركز الرابع نجد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة بـ 3 تمريرات مفتاحية في كل مباراة، أما اللاعب ليونيل ميسي فقد جاء في المركز الـ 19 بمعدل 2.3 تمريرة في المباراة .