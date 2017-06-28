حمار يكشف خططه لضمان غزو السطايفية ملعب "5جويلية" في نهائي الكأس

وكشف حسان حمار خلال اجتماع للجنة المختلطة التحضيرية لنقل أنصار وفاق سطيف إلى الجزائر العاصة، والذي انعقد أمس الثلاثاء بمقر ولاية سطيف بحظور السلطات المحلية، عن الإجراءات المتخذة تحضيرا لهذا الموعد، حيث صرح لوكالة الأنباء الجزائرية "تم تخصيص قطارين سينقل كل واحد منهما 1600 مناصر سينطلقون من سطيف صباح يوم المقابلة، والعملية التنظيمة متواصلة في ما يخص نقل الأنصار بالحافلات". وفيما يخص تذاكر المباراة أضاف حمار "مديرية الشباب والرياضة لمدينة سطيف ستقوم بجلب حصة تذاكر أنصار الوفاق المقدرة مبدئيا بـ25 ألف تذكرة إلى مدينة سطيف ليتمكن الأنصار من إقتنائها في سطيف تفاديا لأي مشكل". وفيما يخض تحضيرا الفريق كشف حمار عن دخول تشكيلة النسر الأسود في تربص مغلق في الـ 2 من جويلية المقبل وإلى غاية يوم المباراة، موضحا في ذات السياق عدم فصل إدراة الفريق بعد في مكان إجراء التربص بين مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى أو بالمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية "الباز" بسطيف.

وبالموازاة مع عرض كأس الجمهورية بمدينة سطيف يوم السبت المقبل أكد رئيس الوفاق السطايفي عن عقد ندوة صحفية تحت إشرافه في ذات اليوم إلى جانب مدرب الفريق خير الدين ماضوي والقائد عبد المؤمن جابو.