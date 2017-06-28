ألكاراز سيكون حاضرا في نهائي كأس الجمهورية

وسيكون ألكاراز، أبرز الحاضرين بملعب "5جويلية" بمناسبة نهائي كأس الجمهورية، الذي سيجمع فريقي وفاق سطيف وشباب بلوزداد، حسب ما أعلن عنه الموقع الرسمي للفاف، حيث سيعود ألكاراز من إسبانيا إلى الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشف الموقع الرسمي للفاف أن الناخب الوطني سيعقد إجتماع عمل مع مسؤولي الإتحادية في اليوم الموالي لنهائي الكأس، لتسطير برنامج عمل الفريق الوطني تحضيرا لمباراة زامبيا، والتي تدخل في إطار تصفيات كأس العالم روسيا 2018، كما سيتم أيضا تسطير البرنامج التحضيري للمنتخب المحلي الذي سيواجه المنتخب الليبي، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018، والمقررة شهر أوت المقبل.

وسيستغل المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز، نهائي كأس الجمهورية لمعاينة لاعبي كل من وفاق سطيف وشباب بلوزداد سعيا منه لإيجاد دعم إضافي للفريق الوطني.