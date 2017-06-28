رونالدو ينتظر مولودته الأولى من صديقته الإسبانية جورجينا

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، بحر الأسبوع الماضي أن عارضة الأزياء الإسبانية صديقة لاعب ريال مدريد حامل في شهرها الخامس، وأن رونالدو تواجد معها عندما خضعت للفحوصات الطبية وتعرفا على جنس الجنين الذي سيكون "أنثى".

وحسب ذات التقارير فإن جورجينا، كشفت لعائلة النجم البرتغالي بحملها مؤكدة لهم أنها تنتظر إنجاب مولودا من جنس أنثى في شهر أكتوبر المقبل، بينما أوضح أحد المقربين من الثنائي لصحيفة برتغالية أن عائلة رونالدو سعيدة جدا بخير حمل جورجينا، وان الجميع يحبها وراضون جدا عن علاقتها برونالدو.

وفي المقابل لم يؤكد النجم البرتغالي وصديقته الخبر ولم ينفياه، حيث يتواجد رونالدو حاليا مع منتخب بلاده في روسيا للمشاركة في كأس القارات، وسيخوض اليوم مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب تشيلي.