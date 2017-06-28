"الفيفا" تجمد نشاط الاتحاد السوداني وإتحاد العاصمة المستفيد الأكبر

وكانت لجنة من "الفيفا " قد زارت الخرطوم منتصف الشهر الحالي، ووضعت خارطة طريق لحل الخلافات الناتجة عن الإنتخابات الرئاسية لكن فريق الرئيس المنتخب "عبد الرحمن سر الختم" رفض هذه الخارطة مما أدى إلى هذا الإيقاف.

وفي حال ترسيم قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم عقوبته على الكرة السودانية ، فإننا سنشهد إقصاء مباشر لكل من أندية المريخ والهلال من منافسة رابطة أبطال إفريقيا ن وتأهل النجم الساحلي وفيرفيارو الموزمبيقي من المجموعة الأولى إلى الدور ربع النهائي.

وفي هذه الحالة سيكون اتحاد العاصمة المستفيد الأكبر حبث في حال إحتلاله المركز الأول للمجموعة الثانية فإنه سيواجه فريق فيرافيارو الموزمبيقي صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى في الدور ربع النهائي بدلا من احد الفريقين السودانيين.