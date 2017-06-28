مولودية وهران تكشف عن إسم المدرب الجديد للفريق

وتمكن بلحاج أحمد من إقناع المدرب التونسي معز بوعكاز بيتولي العارضة الفنية للفريق بعد مفاوضات ماراطونية أصر فيها بوعكاز على جلب معه مدرب مساعد، ومن المقرر تقديم المدرب الجديد "للحمراوة" في الساعات القليلة المقبلة بصفة رسمية أمام الصحافة. وكان المدرب التونسي قد عجز الموسم المنصرم في ضمان البقاء رفقة فريقه سريع غيليزان في الجولات الأخيرة من عمر البطولة المحترفة الأولى، رغم العمل الكبير الذي قدمه منذ توليه العارضة الفنية للفريق.

وسيباشر معز بوعكاز مهامه في فريق مولودية وهران بقيادته للتربص التحضيري الذي يسبق الموسم الكروي المقبل سعيا منه لتحقيق أهداف الفريق المسطرة من طرف الإدارة والمتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين.