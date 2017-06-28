ولد علي يؤكد دعم رئيس الجمهورية لتنظيم التظاهرت الرياضية الدولية في الجزائر

أكد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، دعم وتشجيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإحتضان الجزائر للتظاهرات الرياضية الدولية.

وجدد الهادي ولد علي، عشية إفتتاح الطبعة الـ13 لبطولة إفريقيا لألعاب القوى لأقل من 20 سنة، والتي تحتضنها مدينة تلمسان، الدعم الكامل المقدم من طرف رئيس الجمهورية لإنجاح مثل هذه التظاهرات الرياضية الدولية، وعن ضرورة تجسيد علاقات الصداقة والأخوة بين الدول الإفريقية خلال هذه التظاهرة، من خلال رسالة بثت على الموقع الإلكتروني المخصص لهذه التظاهرة الرياضية، حيث قال وزير الشباب والرياضة: "المدينة التاريخية والثقافية ستصبح على مدار أسبوع كامل قرية إفريقية ستجمع في كنف الصداقة والأخوة والإحترام النخبة الرياضية الإفريقية في اختصاص ألعاب القوى من فئة الأواسط"، من جهة أخرى طالب الوزير جميع الرياضيين بضرورة إحترام القيم الرياضية خلال هذ المنافسة: "بغض النظر عن رهان المنافسات والسعي للحصول على الميداليات أنتم مدعوون إلى التحلي بالقيم الأولمبية والروح الرياضية والإبتعاد عن الغش لأنكم قدوة بالنسبة للشباب الإفريقي".