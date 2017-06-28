الأمير ويليام وكاميرون متورطان في فضيحة فساد مع "الفيفا"

تورط الأمير وليام من الاسرة الحاكمة في بريطانيا، ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في فضيحة فساد مع الإتحاد الدولي لكرة القدم

وكشفت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية أن التقرير الذي أعده المحامي الأمريكي مايكل غارسيا الذي شغل منصب رئيس لجنة الاخلاقيات في "الفيفا"، يؤكد أن رئيس الوزراء السابق كاميرون والأمير ويليام حضرا إجتماعا ناقشا فيه الإتفاق على تبادل الأصوات بين إنجلترا وكوريا الجنوبية، وأن كاميرون طلب من وفد كوريا الجنوبية التصويت لصالح إنجلترا من أجل الفوز بتنظيم كأس العالم 2018، بينما تصوت إنجلترا على كوريا الجنوبية لإستضافة دورة 2022، للعلم أن تبادلا للأصوات يعتبر إنهاكا لقواعد وقوانين كرة القدم التي تحظر التواطؤ.

ونشر ذات التقرير أن مسؤولي كرة القدجم الانجليز ناقشوا مع بعض أعضاء الفيفا صفقة تساعد إنجلترا في تنظيم كأس العالم 2018 التي عادت إلى روسيا، كما حاولوا ترتيب لقاء مع الملكة اليزابيت مع ممثلي الفيفا الذين كانوا سيساعدون إنجلترا للفوز بإستضافة مونديال 2018.