بي إن سبورت تبث كأس القارات على قنواتها المفتوحة

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية عن بثها منافسات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس القارات لكرة القدم التي تحتضنها روسيا حتى الثاني من شهر جويلية المقبل، على القنوات المفتوحة، وذلك تقديراً من القناة الرياضية لمتابعيها في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وأعلنت الشبكة الرياضية، الناقل الحصري للبطولة التي تعدّ بروفة تحضيرية لكأس العالم 2018، أنها ستقوم ببث المباريات على قنواتها المفتوحة لإتاحة المجال أمام الجميع للاستمتاع بمشاهدة الدور نصف النهائي.

ويلتقي المنتخب البرتغالي نظيره تشيلي في أولى مباريات الدور نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء، على أن يلعب المنتخب الألماني ضد نظيره المكسيكي مساء يوم غد الخميس، لتحديد هوية المنتخبين الصاعدين للمباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل، فيما يلعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ونشرت القناة الرياضية التي تحظى بالحقوق الحصرية لبث مباريات كبريات البطولات المحلية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أنها ستبث المباريات على قناة "بي إن سبورت المفتوحة"، وفقاً لما نشرته القناة في برامج مواعيد البث الخاصة بالمباريات المنقولة على الهواء مباشرة ، ما يمكن من إتاحة الفرصة لمشاهدة المباريات المثيرة للمشاهدين.