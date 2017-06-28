ألكاراز يجتمع مع زطشي يوم 6 جويلية لتسطير برنامج الخضر

يعقد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، يوم السادس من شهر جويلية القادم، اجتماعا مع الطاقم الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب لوكاس ألكاراز، إضافة إلى مسؤولي الفاف، وذلك من أجل تسطير برنامج الخضر خلال الاستحقاقات القادمة التي تنتظرهم، بدءا من مباراتي زامبيا ذهابا وإيابا المبرمجتين يومي 2 من سبتمبر بزامبيا و5 من نفس الشهر بمصطفى تشاكر بالبليدة، على التوالي، برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، وهما المباراتان المعول عليهما كثيرا ونقاطهما تعتبر في غاية الأهمية للفاف وألكاراز للعودة بقوة في تصفيات المونديال، بعد البداية المتذبذبة، على أمل إبقاء كامل حظوظ الخضر قائمة في قطع تأشيرة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخ الكرة الجزائرية والثالثة على التوالي، حسبما جاء في بيان الفاف الذي نشرته أمس عبر موقعها الرسمي، والتي أكدت من خلاله أن ألكاراز وزطشي سيسطران برنامج الخضر والخطوط العريضة لتحضيرات المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة، فضلا عن الحديث عن المنتخب المحلي والمواعيد القادمة التي تنتظره، وعلى رأسها مباراتا ليبيا الشهر القادم في تصفيات «شان 2018».

هذا وكشف نفس البيان أن الناخب الوطني، لوكاس ألكاراز، سيكون حاضرا في المدرجات الرسمية لملعب 5 جويلية الأولمبي، لمتابعة نهائي كأس الجمهورية بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف المبرمج يوم الأربعاء 5 جويلية، وذلك من أجل معاينة لاعبي الفريقين، على أمل تدعيم المنتخب المحلي بعناصر أخرى، وحتى المنتخب الأول الذي أكد المدرب الإسباني مرارا وتكرارا على اعتماده على اللاعبين المحليين مستقبلا وكشفه على دخولهم ضمن مخططاته المستقبلية.

هذا ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع بين مسؤولي الفاف والطاقم الفني للخضر للعديد من القضايا، وعلى رأسها اللاعبون الذين سيتم استهدافهم لضمهم إلى كتيبة الخضر مستقبلا، وعلى وجه الخصوص الفرانكو جزائريين ومزدوجو الجنسية، في ظل رغبة زطشي وأعضاء مكتبه التنفيذي السير على خطى سابقه على رأس الفاف محمد رواورة والسعي دائما وراء خطف المواهب الشابة والاعتماد على ورقة اللاعبين المكونين في أوروبا بالدرجة الأولى.