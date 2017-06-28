السلطات المحلية تباشر ترتيبات التنقل إلى العاصمة واللاعبون يحظون باستقبال الأبطال

البراءة لـ18 مناصرا متهما بأحداث لقاء سان داونز

نطق قاضي المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء سطيف، أمس، بالبراءة في حق 18 مناصرا المتهمين بأحداث لقاء سان داونز الجنوب إفريقي، شهر جوان الفارط، بعد اجتياح أعداد من الأنصار أرضية الميدان وحدوث مناوشات بين الأنصار ورجال الأمن، مما أدى إلى توقيف المباراة ومعاقبة الفريق بموسمين، قبل تقليص العقوبة إلى مباراتين من دون جمهور، حيث تم تحرير محاضر ضد 18 مناصرا بتهمة الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية، وأصدر القاضي حكم البراءة في حقهم بسبب عدم ثبوت الأدلة على ارتكابهم الجنحة المنسوبة إليهم، وكان الوالي السابق لولاية سطيف قد أصدر قرارا إداريا يمنعهم من دخول ملعب الثامن ماي لفترة غير محدودة، ليأتي الحكم القضائي أمس ليسقط مشروعية القرار الإداري الذي استنفذ صلاحيته منذ قدوم الوالي الجديد ناصر معسكري.

حمّار يدعو خذايرية لتمديد عقده اليوم وبورديم يضيع

حدد الرئيس حمّار موعدا مع الحارس سفيان خذايرية، اليوم، للتفاوض حول تمديد عقده والبقاء للموسم السادس على التوالي، حيث ترغب الإدارة في انتزاع موافقته على أن يتم الحسم معه بعد دخول الإعانات وتسوية جزء من مستحقاته العالقة، خاصة مع اشتراط الإدارة الموافقة على التمديد مقابل تسوية المستحقات، وسيكون تخفيض الأجرة الشهرية لخذايرية العنوان الأبرز لمفاوضات اليوم نظرا لرفضه هذا المقترح خلال الموعد السابق من المفاوضات. من جهة أخرى، تأكد بقاء الشاب بورديم في فريقه شبيبة الساورة، الذي لايزال مرتبطا معه لموسمين إضافيين، ليكون ثالث صفقة تسقط في الماء في الميركاتو الحالي بعد الظهير الأيسر شريفي والحارس رحماني.

حافلات تنتظر الأنصار في محطة القطار بالعاصمة

ضمن المنظمون قطارين لنقل الأنصار إلى العاصمة وحضور مواجهة النهائي، بسعة ألف و600 مكان في رحلة الذهاب والإياب، ويبقى جديد التنظيم في هذا المخطط هو تخصيص حافلات تنتظر وصول الأنصار بمحطة القطار في العاصمة لنقلهم مباشرة إلى ملعب 5 جويلية وإعادتهم إلى المحطة في نهاية المباراة، وهو إجراء يعمل به لأول مرة، حيث تم تحديد موعد التنقل ليلة المباراة، كما تم تأمين القطارين بشكل جيد من خلال التواجد المكثف لعناصر الأمن، في انتظار ما سيفرزه الاجتماع التنسيقي الذي دعت إليه الفاف الرئيس حمّار أمس بخصوص الترتيبات التنظيمية للمباراة النهائية، بعد أن كانت قد قدمت موعد تقديم مجسم كأس الجمهورية للأنصار السطايفية إلى الفاتح جويلية، بعد أن كان مقررا في الثالث من ذات الشهر.

مديرية النقل تمنح رخصة لكل من يستأجر حافلة فقط

تمّ إلغاء قرار تخصيص حافلات لنقل الأنصار مثلما تعودت عليه مديرية النقل، بسبب تخوفات أصحاب الحافلات من أي أحداث وصعوبة إيجاد أماكن لركن حافلاتهم في العاصمة بعيدا عن محيط الملعب، مما جعل مديرية النقل تعلن استعدادها لمنح رخصة التنقل بالحافلة لأي مجموعة من الأنصار تستأجر حافلة بشكل انفرادي تضمن نقلهم إلى العاصمة يوم المباراة، وهو الإجراء الذي سيزيد من الطلب على أصحاب السيارات.

الأنصار خصصوا استقبال الأبطال للاعبين في الاستئناف

خصص أنصار وفاق سطيف مع موعد استئناف التدريبات أمس، استقبالا رائعا للاعبين، من خلال شهادت اعتراف الأنصار لرفقاء جابو بالموسم الاستثنائي الذي قدموه وسيطرتهم على البطولة ثم كأس الجمهورية، وتسليم هدايا رمزية وباقات الورود للاعبين قبل بداية الحصة، كما تم تخصيص استقبال جد خاص للمدرب ماضوي وطاقمه.

ربيعي يخضع لبرنامج خاص بسبب الإصابة

عرفت الحصة حضور كافة التعداد باستثناء الشاب ربيعي، الذي حضر بالزي المدني، حيث يخضع إلى برنامج علاجي خاص تحت إشراف طبيب الفريق، والذي يكثف من الحصص العلاجية للاعب بطلب من الطاقم الفني من أجل تجهيزه حتى يضمن حضوره في المباراة النهائية، خاصة في ظل العقوبة المسلطة على الظهير الأيمن محمد خثير زيتي، مما سيزيد من الحاجة إلى حضور ربيعي سواء على الجهة اليمنى أو في وسط الميدان.