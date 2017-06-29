بالفيديو... سوداني: "الإسلام لا يمت بصلة للإرهاب"

في لقاء مع قناة كرواتية، أوضح "سوداني" المعنى الحقيقي للدين الإسلامي، أين صرح: "الإسلام ليس هو الإرهاب، ديننا يدعو للسلم وإلى فعل الخير ومساعدة الفقراء".

وتابع هدّاف الخضر: "الدين مهم جدا بالنسبة لي، أحافظ على صلاتي ولا يمكنني تفويتها، وهذا يساعدني على النجاح في العديد من الأمور حتى على الصعيد المهني".

من جهة أخرى، استحسن "سوداني" احترام فريقه الأزرق للدين الإسلامي من خلال السماح له بتطبيق شعائره الدينية وعلى رأسها الصيام مؤكدا أنه أحد أهم الأسباب التي دفعته للبقاء في الفريق "فضلت البقاء في دينامو زغرب لأنه ليس هناك العديد من الأندية التي تسهل مثل هذه الأمور بالنسبة للاعبين المسلمين خاصة بالنسبة للصوم أثناء المباريات أو في الفترة التحضيرية، وهذا ما يجعلني أكن احتراما كبيرا لنادي دينامو زغرب الذي تفهمني بشكل كبير في هذه النقطة بالذات".