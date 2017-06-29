أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

الماكينات الألمانية تتأهل إلى نهائي كأس القارات على حساب المكسيك

نشر يوم 2017/06/29 1 0 ياسين مبروكي الماكينات الألمانية تتأهل إلى نهائي كأس القارات على حساب المكسيك
لحق منتخب ألمانيا بنظيره التشيلي في نهائي كأس القارات، التي تحتضنها روسيا بعدما أمطر شباك المكسيك بأربعة أهداف مقابل واحد، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في نصف النهائي،على ملعب “فيشت الأولمبي” بمدينة سوتشي.

حملت رباعية بطل العالم توقيع كل من ليون غوريتزكا، ثنائية في الدقيقتين 6 و8 ، وتيمو فيرنر في الدقيقة 59 ، وأمين يونس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (1+90)، فيما سجل هدف المكسيك الوحيد ماركو فابيان قبل النهاية بدقيقة.

 وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يجمع فيها النهائي بين منتخبين من أوروبا وأمريكا الجنوبية، بعدما جمعت نسخة 2013 بالبرازيل بين أصحاب الأرض وإسبانيا وانتهى اللقاء حينها بثلاثية نظيفة لـ”السيليساو”.

 وسبق أن التقى الفريقان في دور المجموعات وانتهى اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وسيبحثان عن لقبهما الأول في البطولة خلال الظهور الأول لكليهما في النهائي.

 في المقابل، سيلتقي بطل أمريكا الشمالية وجها لوجه مجددا أمام بطل أوروبا في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الأحد المقبل على ملعب “سبارتاك” بالعاصمة موسكو، بعد أن التقيا في دور المجموعات وانتهى اللقاء أيضا بالتعادل الإيجابي ولكن بهدفين في كل شبكة.

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا