الماكينات الألمانية تتأهل إلى نهائي كأس القارات على حساب المكسيك

حملت رباعية بطل العالم توقيع كل من ليون غوريتزكا، ثنائية في الدقيقتين 6 و8 ، وتيمو فيرنر في الدقيقة 59 ، وأمين يونس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (1+90)، فيما سجل هدف المكسيك الوحيد ماركو فابيان قبل النهاية بدقيقة.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يجمع فيها النهائي بين منتخبين من أوروبا وأمريكا الجنوبية، بعدما جمعت نسخة 2013 بالبرازيل بين أصحاب الأرض وإسبانيا وانتهى اللقاء حينها بثلاثية نظيفة لـ”السيليساو”.

وسبق أن التقى الفريقان في دور المجموعات وانتهى اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وسيبحثان عن لقبهما الأول في البطولة خلال الظهور الأول لكليهما في النهائي.

في المقابل، سيلتقي بطل أمريكا الشمالية وجها لوجه مجددا أمام بطل أوروبا في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الأحد المقبل على ملعب “سبارتاك” بالعاصمة موسكو، بعد أن التقيا في دور المجموعات وانتهى اللقاء أيضا بالتعادل الإيجابي ولكن بهدفين في كل شبكة.