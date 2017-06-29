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برشلونة يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد

نشر يوم 2017/06/29 485 0 ياسين مبروكي برشلونة يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد
كشفت شركة الملابس الرياضية الأمريكية “نايكي” اليوم الخميس، عن القميص الاحتياطي الذي سيرتديه برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل 2017-2018، والذي يتميز بطغيان اللون الأزرق السماوي عليه.

وكشفت الشركة العالمية عن تصميم القميص الذي سيرتديه فريق المدرب إرنستو فالفيردي، في المباريات الخارجية أو في المواجهات التي سيتخلى خلالها عن قميصه الأساسي المعروف “البلاوغرانا”.

وفي بيان لها، أشارت نايكي إلى تفاصيل القميص الذي يتميز بطغيان اللون الأزرق السماوي الفاتح، والذي يحتوي على بعض التفاصيل عند منطقة العنق مستوحاة من تاريخ وثقافة النادي، بالإضافة إلى علم كاتالونيا، فضلا عن عبارات Força وBarça في الجهة الداخلية للقميص. وقد تم تزيين طرفي القميص بألوان البلاوغرانا، بينما تكتسي الجوارب باللون الأزرق، حيث يظهر اسم Barça في الجهة الأمامية. أما في الجهة الخلفية، فإنها تتخذ اللون الأحمر الغامق باعتباره اللون  التاريخي للفريق.

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