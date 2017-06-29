برشلونة يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد

وكشفت الشركة العالمية عن تصميم القميص الذي سيرتديه فريق المدرب إرنستو فالفيردي، في المباريات الخارجية أو في المواجهات التي سيتخلى خلالها عن قميصه الأساسي المعروف “البلاوغرانا”.

وفي بيان لها، أشارت نايكي إلى تفاصيل القميص الذي يتميز بطغيان اللون الأزرق السماوي الفاتح، والذي يحتوي على بعض التفاصيل عند منطقة العنق مستوحاة من تاريخ وثقافة النادي، بالإضافة إلى علم كاتالونيا، فضلا عن عبارات Força وBarça في الجهة الداخلية للقميص. وقد تم تزيين طرفي القميص بألوان البلاوغرانا، بينما تكتسي الجوارب باللون الأزرق، حيث يظهر اسم Barça في الجهة الأمامية. أما في الجهة الخلفية، فإنها تتخذ اللون الأحمر الغامق باعتباره اللون التاريخي للفريق.