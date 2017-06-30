كريستيانو يغادر البرتغال إلى توأم الحب!

ونشر "رونالدو" صورة عبر صفحته الخاصة على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" أوضح من خلالها سبب مغادرته المنتخب البرتغالي وغيابه عن المباراة الترتيبية ضدّ المكسيك زوال الأحد (14.00 سا)، حيث ظهر "الدون" في الصورة حاملا مولوديه الجديدين وهما توأم "بنت وولد"، وأرفق نجم ريال مدريد الصورة بتعليق قال فيه "سعيد لتمكني من احتضان ثنائي حب حياتي الجديدين".

وكان صاروخ ماديرا نشر بيانا على صفحته الشخصية في "تويتر" و"فيسبوك" في وقت سابق شكر فيه مسؤولي المنتخب البرتغالي لتفهمهم وضعه، والسماح له بمغادرة المنتخب في وقت مبكر، ليتمكن من استقبال الوافدين الجديدين إلى عائلة كريستيانو.