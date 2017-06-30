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زطشي يكسر الحواجز في "تويتر" و"فيبسوك"

نشر يوم 2017/06/30 1 0 يونس رزيق زطشي يكسر الحواجز في "تويتر" و"فيبسوك"
في سابقة تعتبر الأولى في تاريخ الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وظّف المكتب الفدرالي شبكتي التواصل الإجتماعيتين "تويتر" و"فيسبوك" لنقل أشغال اجتماعه الخميس بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، على المباشر.

 استعمل رئيس الإتحاد "خير الدين زطشي" وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتوطيد علاقته مع وسائل الإعلام المحلية، من خلال نقله حيثيات ما دار في لقاء المكتب الفيدرالي، عكس الرئيس السابق "محمد روراوة" الذي كان يعتمد على تهميش وسائل الإعلام خلال كل الإجتماعات التي كان يعقدها في السابق.

واللافت، أنّ هيئة "زطشي" نقلت أشغال المكتب الفدرالي عبر "تويتر وفيسبوك" أولا بأول، للتسهيل على وسائل الإعلام، وتمكينهم من تلقي كافة المعطيات في وقت قياسي.

وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ "الفاف" التي عوّدتنا على التكتم التام عن القرارات، وعدم التواصل مع وسائل الإعلام.

 

 

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