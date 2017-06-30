زطشي يكسر الحواجز في "تويتر" و"فيبسوك"

استعمل رئيس الإتحاد "خير الدين زطشي" وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتوطيد علاقته مع وسائل الإعلام المحلية، من خلال نقله حيثيات ما دار في لقاء المكتب الفيدرالي، عكس الرئيس السابق "محمد روراوة" الذي كان يعتمد على تهميش وسائل الإعلام خلال كل الإجتماعات التي كان يعقدها في السابق.

واللافت، أنّ هيئة "زطشي" نقلت أشغال المكتب الفدرالي عبر "تويتر وفيسبوك" أولا بأول، للتسهيل على وسائل الإعلام، وتمكينهم من تلقي كافة المعطيات في وقت قياسي.

وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ "الفاف" التي عوّدتنا على التكتم التام عن القرارات، وعدم التواصل مع وسائل الإعلام.