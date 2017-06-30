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حمّار يحفز النسور ماليا قبل نهائي الكأس

نشر يوم 2017/06/30 5251 0 كريم. تيغرمت حمّار يحفز النسور ماليا قبل نهائي الكأس
حفّز رئيس وفاق سطيف "حسان حمّار"، الجمعة، لاعبيه من خلال تسوية مستحقاتهم المالية العالقة، في خطوة نوعية قبل خوض النسور السوداء نهائي كأس الجمهورية المقرر عصر الأربعاء المقبل أمام شباب بلوزداد (16.30 سا) بملعب "5 جويلية" الأولمبي.

  وفّى "حمّار" بالوعود التي قطعها للاعبيه، بعدما تأخر في منحهم مستحقاتهم المالية مؤخرا، حيث قامت ادارة وفاق سطيف بصب منح المباريات والأجور الشهرية للاعبين المتأخرة حسب ما أكده حمار خلال متابعته للحصة التدريبية خاضتها تشكيلة الوفاق تحضيرا لنهائي كأس الجمهورية، حيث تواجد بالملعب وطالب رفقاء القائد "عبد المؤمن جابو" بضرورة العودة  بالكأس التاسعة إلى عاصمة الهضاب.

وقال المسؤول الأول على الوفاق السطايفي في هذا الشأن: "وفينا بوعدنا مع اللاعبين، ووفرنا السيولة المالية اللازمة لتسوية المستحقات العالقة ليبقي اللاعبين تركيزهم على نهائي الكأس".  

وجاءت خرجة رئيس وفاق سطيف لتزيد الضغط على إدارة منافسه، الذي يصارع مسؤولوه لإرضاء لاعبي (لعقيبة) الذين يصرون على الحصول على مستحقاتهم العالقة قبل عرس الأربعاء.    

 

 

 

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