وفاة رئيس مونبوليي تعقّد وضع بودبوز

جاءت وفاة عميد الأندية الفرنسية، لويس نيكولين، عن عمر يناهز الـ74 عاما، في فترة حساسة بالنسبة لنادي مونبوليي، الذي يجد نفسه أمام حتمية إيجاد خليفة لنيكولين، في أقرب وقت ممكن لتسيير شؤون الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

في انتظار ذلك، بات مستقبل "بودبوز" معلّقا بسبب هذه الحادثة، إلى حين تعيين رئيس جديد للنادي، وهو الذي كان عبّر في وقت سابق عن رغبته في تغيير الأجواء والإنتقال إلى أحد النوادي المشاركة في المنافسات الأوروبية الموسم المقبل.

وقدم بودبوز مستوى رائعا في الموسم المنقضي رفقة "مونبوليي" في بطولة الرابطة الفرنسية الأولى، ما جعله محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية، لكن دون عروض ملموسة إلى حد الآن.