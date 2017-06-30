6 آلاف مناصر لسوسطارة يعانون في تونس!

وقرّرت إدارة الأهلي الليبي، منح 100 تذكرة فقط لأنصار إتحاد العاصمة الذين تنقلوا بكثرة إلى مدينة صفاقس التونسية، ما أفرز توترا في محيط ملعب الطيب المهيري قبل ساعات قليلة عن إنطلاق اللقاء، وهو ما دفع السفير الجزائري في تونس الى التدخل.

ووعدت إدارة "حدّاد" بحلّ أزمة التذاكر والعمل على إدخال جميع الأنصار المتنقلين إلى ملعب الطيب المهيري.

وسجل أنصار إتحاد العاصمة تنقلا تاريخيا إلى تونس قدّر بأزيد من 6 آلاف مناصر، من أجل تشجيع رفقاء الحارس "محمد لمين زماموش" وتحقيق التأهل إلى ربع المنافسة القارية الأغلى.