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شكوك إثر ظهور براهيمي بقميص بورتو الجديد

نشر يوم 2017/06/30 2765 0 كريم. تيغرمت شكوك إثر ظهور براهيمي بقميص بورتو الجديد
شارك المتوسط الدولي الجزائري "ياسين براهيمي"، الجمعة، في عرض القميص الجديد لفريقه بورتو البرتغالي لموسم 2017/2018، في إشارة قوية لإمكانية بقاءه لموسم آخر مع ناديه، رغم إعلانه عن رغبته في تغيير الأجواء والإنتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

 فاجأ براهيمي المتتبعين بظهوره إلى جانب كل من "دانييلو لويس بيريرا" و"فرانسيسكو سواريز"، أثناء عرضهم للقميص الجديد الذي سيرتديه التنانين في الموسم المقبل 2017-2018، وهو ما يشكّل مؤشرا إلى حد ما على احتمال بقاء براهيمي لموسم آخر في قلعة "الدراغاو"، رغم تداول إسمه بقوة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وإبداء عدة أندية رغبتها في التعاقد مع الفنان الأسمر بعدما عبّر عن رغبته في مغادرة الفريق البرتغالي.

ووجد "بورتو" نفسه مضطرا للتخلي عن بعض لاعبيه تخوفا من تعرضه لعقوبات "الفيفا"، بسبب ما يسمى بـ "أخلاقيات اللعب المالي النظيف".

واقترن اسم "براهيمي" بعدة أندية أوروبية خلال الميركاتو الجاري، أبرزها النوادي الإنجليزية، إلا أنّ الكلمة الأخيرة في تحديد مصير رئة الخضر، تبقى بيد مسؤولي نادي بورتو.   

 

 

 

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