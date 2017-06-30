شكوك إثر ظهور براهيمي بقميص بورتو الجديد

فاجأ براهيمي المتتبعين بظهوره إلى جانب كل من "دانييلو لويس بيريرا" و"فرانسيسكو سواريز"، أثناء عرضهم للقميص الجديد الذي سيرتديه التنانين في الموسم المقبل 2017-2018، وهو ما يشكّل مؤشرا إلى حد ما على احتمال بقاء براهيمي لموسم آخر في قلعة "الدراغاو"، رغم تداول إسمه بقوة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وإبداء عدة أندية رغبتها في التعاقد مع الفنان الأسمر بعدما عبّر عن رغبته في مغادرة الفريق البرتغالي.

ووجد "بورتو" نفسه مضطرا للتخلي عن بعض لاعبيه تخوفا من تعرضه لعقوبات "الفيفا"، بسبب ما يسمى بـ "أخلاقيات اللعب المالي النظيف".

واقترن اسم "براهيمي" بعدة أندية أوروبية خلال الميركاتو الجاري، أبرزها النوادي الإنجليزية، إلا أنّ الكلمة الأخيرة في تحديد مصير رئة الخضر، تبقى بيد مسؤولي نادي بورتو.