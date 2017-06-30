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إتحاد العاصمة يعود بنقطة إيجابية أمام الأهلي الطرابلسي

نشر يوم 2017/06/30 3063 0 ياسين مبروكي إتحاد العاصمة يعود بنقطة إيجابية أمام الأهلي الطرابلسي

تعادل إتحاد العاصمة مع مضيفه الأهلي الطرابلسي الليبي، بهدف لمثله في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بملعب الطيب المهيري في تونس، برسم الجولة الخامس من دوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم.

وتمكن الإتحاد من فتح باب التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق الاعب شافعي، إلا أن لاعبي الأهلي الطرابلسي خرجوا من ةمنطقتهم، وتمكتنو من تحقيق هدف التعادل في الدقيقة 38 عن طريق الاعب أنيس محمد.

نتيجة التعادل مكنت الاتحاد من الحفاظ على صدارة المجموعة رفقة الأهلي الطرابلسي الليبي برصيد 8 نقاط لكل منهما، في انتظار ماتسفر عنه المواجهة الثانية بين الزمالك المصري و سونترال أفريكان الزيمبابوي.

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