زطشي همّشني.. وهناك رئيس نادٍ يتدخل في عمل الحكام

«أمالو رفض بيشاري لأسباب شخصية وفرض حكما جهويا ولا يستوفي الشروط»

فتح رئيس اللجنة المركزية للحكام، مسعود كوسة، النار على الحكم السابق مختار أمالو، وأكد أن الأخير هو من يسيّر اللجنة رغم أنه لا يمتلك أي صلاحيات، وأكد أنه وراء رفض المقترح الذي تقدم به لرئيس الفاف خير الدين زطشي، حين اقترح عليه أسماء أربعة حكام هم الأبرز في الساحة الجزائرية، لا لشيء إلا بسبب تواجد الحكم بيشاري ضمن القائمة، حيث رفض تواجد اسم الأخير بسبب خلافات شخصية بينهما، وقال في هذا الصدد في تصريح للإذاعة الوطنية أمس: «اللجنة المركزية للحكام تسيّر من طرف شخص من خارجها، هو أمالو، هذا الأخير رفض تعيين بيشاري ضمن أعضاء اللجنة بسبب مشاكل شخصية، حيث اقترحت على رئيس الفاف تدعيم اللجنة المركزية بأربعة حكام كلهم حكام فدراليون ودوليون، على غرار بن عروس، طاهير هواوي وبيشاري، إلا أنني تفاجأت بالتدخل في صلاحياتي ورفض بيشاري بسبب توتر العلاقة بين الطرفين، كما أن أمالو فرض صديقه بن علي في لجنة التحكيم رغم أنه حكم جهوي ولا يستوفي الشروط»، وذهب كوسة الذي هدد بالاستقالة خلال اجتماع المكتب الفدرالي الأخير، إلى أبعد من ذلك حيث انتقد رئيس الفاف خير الدين زطشي، بسبب ما وصفه بالتماطل في التعامل مع اللجنة المركزية، يأتي ذلك بعد تهميشه ومطالبته بالتريث إلى غاية الموسم المقبل من أجل الشروع في عمله، وتابع قائلا: «لا أفهم سبب تماطل الفاف في التعامل مع لجنة التحكيم، تم تعييني منذ حوالي 120 يوم إلا أنني لم أباشر مهامي بسبب تعليمات رئيس الفاف الذي طلب مني التريث إلى غاية الموسم المقبل»، ولم يسلم بقية أعضاء المكتب الفدرالي من الانتقاد، حيث استغرب تواجد اسم أحد رؤساء النوادي في اللجنة المركزية للتحكيم في نفس الوقت، حيث قال: «لدي 40 سنة خبرة في سلك التحكيم، ولم يسبق لي طيلة حياتي أن شاهدت رئيس فريق وفي نفس الوقت عضوا في لجنة التحكيم»، وعن القرار الذي خرج به المكتب الفدرالي الأخير والقاضي بتعيين الحكام بطريقة آلية الموسم المقبل قال: «لا يمكن الاعتماد على النظام الآلي لتعيين الحكام، فلكل مباراة معاييرها وحساسيتها، وأعتقد أن النظام الآلي جيد لتسجيل الإحصائيات الخاصة بمردود الحكام لا من أجل تعيينهم لإدارة المباريات».