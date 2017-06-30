ماضوي يخفي أوراقه قبل النهائي.. ومشاهدة مجسّم كأس الجمهورية بـ200 دينار

الأنصار يحضّرون لغزو العاصمة وحمّار يوعّيهم

وضعت إدارة وفاق سطيف مخطط البرنامج التفصيلي لمواجهة نهائي كأس الجمهورية، من موعد التنقل منتصف يوم الإثنين إلى غاية نهاية المباراة، ويبقى جديد البرنامج مقارنة بالنهائيات الثمانية السابقة تحديد موعد العودة إلى سطيف مباشرة بعد نهاية المباراة، حيث كان الأنصار في السابق يبقون يترقبون عودة التعداد إلى غاية اليوم الموالي من أجل مشاهدة الكأس والاحتفال رفقة اللاعبين، ويبدو أن الإدارة أرادت هذه المرة مفاجأة الأنصار في حال انتزاع الكأس، من خلال مواصلة الاحتفالات إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، عقب قرار العودة إلى سطيف بعد نهاية المباراة التي تنتهي على أقصى تقدير على السابعة مساء، وبالتالي وصول حافلة الفريق في حدود الحادية عشرة ليلا مرفوقة بالآلاف من سيارات وحافلات الأنصار، وسيجد اللاعبون الآلاف في انتظارهم لإقامة حفل كبير في سطيف، خاصة بعد أن بادر المجلس البلدي أول أمس إلى رصد إعانة بملياري سنتيم إعانة إضافية في حالة العودة بالكأس التاسعة، والتي ستضاف إلى 4 ملايير التي سرحها قبل أيام.

مجسّم الكأس اليوم في سطيف وماضوي وجابو لتنشيط العرض

يستقبل أنصار وفاق سطيف اليوم مجسم كأس الجمهورية الذي سيجلبه أعضاء من المكتب الفيدرالي مباشرة إلى مقر النادي، بحي بومرشي، واختارت الإدارة المدرب ماضوي والقائد عبد المؤمن جابو لتنشيط الحدث، حيث سيعقد ماضوي ندوة صحفية للحديث عن مدى استعدادات فريقه للمباراة النهائية.

الدخول إلى المقر مقابل 200 دج.. القميص بـ4000 دج وآلات التصوير ممنوعة

تلقيى الأزمة المالية التي يشكو منها الفريق بظلالها على حفل عرض مجسم السيدة الكأس، اليوم، بعد أن اضطرت الإدارة إلى استغلال الحدث لضمان مداخيل إضافية، بعد أن حددت سعر تذكرة الدخول إلى مقر النادي ومشاهدة مجسم الكأس بـ200دج، إضافة إلى مصاريف أخذ صورة تذكارية مع المجسّم، بعد أن منعت إدخال آلات التصوير والهواتف النقالة، وكلفت مصورا مختصا لضمان تصوير الزوار، كما تبدأ الإدارة في هذا الموعد بيع أقمصة الفريق التي سيدخل بها المباراة النهائية بـ4000 دج للقميص.

وجبة غداء جماعية الإثنين قبل التنقل إلى العاصمة

ودائما بخصوص البرنامج التفصيلي الخاص بالمباراة النهائية، حددت الإدارة موعد التنقل إلى العاصمة منتصف نهار يوم الإثنين 3 جويلية، بعد الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة التي تجري في ملعب 8 ماي، حيث سيتناول رفقاء بدران وجبة غداء جماعية قبل ركوب حافلة الفريق والتوجه مباشرة إلى فندق سوفيتال للإقامة ليلتين.

الإدارة تخفي مكان إجراء الحصة الأخيرة في العاصمة وتعتمد «الويكلو»

رفض الرئيس حمّار الرد على استفسارات الإعلاميين بخصوص مكان إجراء الحصة التدريبية الأخيرة أمسية الثلاثاء، والتي ستجرى في نفس موعد النهائي، وأكد أنها ستجرى من دون جمهور، نافيا إجراء الحصة في ملحق 5 جويلية أو مركز سيدي موسى، وأكد أنه يفضل الحفاظ على سريته تجنبا لحضور الجمهور بقوة وفرض ضغوطات إضافية على اللاعبين ساعات قبل المباراة.

أنصار الوفاق سيجلسون في الجهة اليسرى

أشار الرئيس حمّار إلى أن الاجتماع الذي عقده مع اللجنة المنظمة لمنافسة كأس الجمهورية أول أمس الخميس، قد أفضى إلى الاتفاق على تقسيم مدرجات ملعب 5 جويلية بين مناصري الفريقين بالتساوي، 25 ألف تذكرة لكل طرف، وقد تم تخصيص أماكن الأنصار السطايفية على مستوى الناحية الشمالية لمدخل الملعب، ومدرجات الجهة اليسرى، وهو نفس المكان الذي جلس فيه أنصار الوفاق خلال مواجهة الإياب من البطولة أمام مولودية الجزائر.

حمّار يطلب من الأنصار عدم إدخال الفيمجان وقارورات المياه

وجّه الرئيس حمّار صبيحة أمس، عبر أمواج الإذاعة المحلية، نداء إلى أنصار الفريق، أياما قبل التنقل الضخم المنتظر إلى العاصمة، حيث وجه لهم عدة نصائح وناشدهم الحرص على حياتهم، من خلال تجنب السرعة في الطريق سواء في الذهاب أو خلال العودة، كما أبلغهم بأن إجراءات التفتيش على مستوى أبواب ومداخل الملعب ستكون جد صارمة، مطالبا إياهم بعدم المجازفة بجلب الفيمجان، خاصة أن ذلك سيؤدي إلى عقوبات ضد الفريق، كما أبلغهم بأن قارورات المياه ممنوعة كذلك.

الأنصار يستأجرون 50 حافلة وجلب التذاكر غدا

بدأ ممثلون عن أنصار الفريق جمع قوائم الأنصار على مستوى المعاقل في جميع الأحياء والبلديات الـ60 لولاية سطيف، ومن ثم التعاقد مع أصحاب الحافلات لضمان وصولهم إلى العاصمة، وقد أكدت مصادر أن الحصيلة وصلت إلى غاية نهاية الأسبوع إلى استئجار 50 حافلة والعدد مرشح للزيادة، وتأتي مبادرة الأنصار بعد انسحاب مديرية النقل من التكفل بتسخير حافلات ووضعها في خدمة الأنصار، مثلما تعودت عليه خلال النهائيات السابقة، فيما تم ترسيم تخصيص قطارين ليلة المباراة، الأول بداية من منتصف الليل والثاني في الواحدة والنصف من صبيحة الأربعاء، حيث سيجد الأنصار حافلات في محطة العاصمة لنقلهم إلى الملعب مباشرة. وبخصوص التذاكر، تأكد جلبها غدا الثلاثاء على أن تبدأ عملية البيع يوم الإثنين.