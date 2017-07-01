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المولودية تتأهل إلى الدور الربع نهائي لكأس الكاف

نشر يوم 2017/06/30 2767 0 ياسين مبروكي المولودية تتأهل إلى الدور الربع نهائي لكأس الكاف

حقق مولودية الجزائر تأهلا تاريخيا الى الدور الربع النهائي من كأس الكنفدرالية الإفريقية، قبل جولة واحدة من اختتام دور المجموعات، بفوزه مساء اليوم الجمعة على بلاتينيوم ستارز الجنوب افريقي بنتيجة هدفين دون مقابل.

المولودية بفوزها سهرة اليوم ضمنت التأهل إلى الدور المقبل حيث بات رصيد الفريق 11 نقطة من خمس جولات متبوعة بالصفاقصي التونسي صاحب 7 نقاط، ثم أمبابان السوازيلندي برصيد 4 نقاط، مع تجمد رصيد بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي عند نقطتين فقط.

وتواصل المولودية سلسلة المباريات المراطونية التي تقوم بها هذا الموسم من خلال صراعها على العديد من الجبهات، فإلى جانب البطولة التي إحتلت فيها المرتبة الثانية، خرجت في الأسبوع الماضي من الدور النصف نهائي لكأس الجمهورية، ولاترزال رافعة التحدي في كأس الإتحاد الإفريقي.

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