بالفيديو.. مواسة يرغب في خطف بلايلي

في مؤتمر صحفي أعقب هزم العميد لـ "بلاتينيوم ستارز" الجنوب إفريقي (2 – 0)، وبلوغه ربع كأس الاتحاد الافريقي، قال "مواسة" إنّه غير قلق لعدم مباشرة مسؤولي الفريق عملية الإستقدامات الخاصة بالميركاتو الصيفي الجاري.

واعتبر "مواسة" إنّ الوقت لم يفت بعد للقيام باستقدامات نوعية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تحسبا للموسم الكروي المقبل 2017-2018، حيث صرح مدرب الفريق الأخضر والأحمر: "تركيزنا الآن منصب على تحقيق أهدافنا، وأظن أنه لدينا الوقت الكافي لإستغلال فترة الميركاتو الصيفي لتدعيم الفريق بلاعبين يكملون النقص الموجود في التشكيلة، لجلب الإضافة اللازمة للفريق". في السياق نفسه، رحّب "مواسة" بفكرة ضم "بلايلي"، وصرح في هذا الخصوص "لايمكننا رفض فكرة ضم لاعب مثل بلايلي للفريق، سيكون دعما نوعيا بالنسبة لنا، أتمنى التعاقد معه لأنه لاعب ممتاز ويملك مستوى كبير، وفريق المولودية سيرفع من مستواها في حال ضمان خدماته".