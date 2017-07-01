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بالفيديو.. تحية عسكرية من لاعبي العميد إلى الأنصار

نشر يوم 2017/07/01 1372 0 كريم. تيغرمت بالفيديو.. تحية عسكرية من لاعبي العميد إلى الأنصار
وجّه لاعبو نادي مولودية الجزائر لكرة القدم، ليلة الجمعة، تحية عسكرية خاصة إلى جماهير الفريق الأخضر والأحمر.

بعد الهدفين الأول والثاني للقائد "عبد الرحمان حشود" (12 ض.ج) والقنّاص "هشام نقاش" (90 + 3) في مرمى "بلاتينيوم ستارز" الجنوب إفريقي، اصطفّ لاعبو العميد على صف واحد ووجّهوا تحية عسكرية عرفانا منهم بوقوف اللاعب رقم 12 خلف الفريق ودعمهم للاعبين في مختلف الظروف.

من جانبهم، رفع أنصار المولودية الأوفياء لافتات قبل المواجهة كتبوا عليها: "تسلحوا بالعزيمة، النجمة الثانية أقرب إلينا وفي متناولنا".

وحُظيت لفتة أشبال "مواسة" بتجاوب واسع من الأنصار الذين حيّوا اللاعبين مطوّلا وهتفوا بحياتهم، ليحتفل الجميع بعد الفوز ببلوغ ربع كأس الاتحاد الافريقي، وسط اتساع الآمال في إحراز ثاني لقب قاري بعد كاس إفريقيا للأندية البطلة التي نالها رفقاء "بطروني"، "باشي"، "باشطا" وغيرهم في ليلة شتوية مشهودة، حين هزموا "حافيا كوناكري" الغيني (3 – 0/ 4 – 1 بركلات الترجيح) في 12 ديسمبر 1976.

 

 

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