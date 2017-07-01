سوناطراك أبعدت غريب وعيّنت مربوط مؤقتا

استنادا إلى تأكيدات موقع "ديا" نقلا عن مسؤول في سوناطراك الجهة الراعية للفريق الأخضر والأحمر،فإنّ قرار "سوناطراك" بإبعاد "غريب" اتخذّ قبل أسبوع، وتحديدا بعد إقصاء العميد من نصف نهائي كأس الجمهورية (2 – 3 بعد التمديد)، وأفيد إنّ الإقالة أتت عقب فشل "غريب" في تحقيق هدفي الفريق لهذا الموسم وهما نيل البطولة والكأس، وليس بلوغ ربع كأس الاتحاد الافريقي، من سيغطي على ذلك الفشل.

وأوعز المصدر إياه أنّ إدارة "سوناطراك" ارتضت تأخير الإعلان عن إقالة غريب إلى هذا السبت، حتى لا تؤثر على توازنات الفريق الأخضر والأحمر الذي كان مقبلا على مواجهة "بلاتينيوم ستارز" الجنوب إفريقي (2 – 0) ليلة الجمعة.

وانتهى المصدر ذاته، إلى تأكيد تداول اسم "كمال قاسي السعيد" كرئيس جديد للعميد، بيد أنّ لا شيىء حُسم إلى حد الآن، وكخطوة تكميلية، تمّ تكليف "جمال مربوط" المدير المالي في مجلس إدارة مولودية الجزائر بالإشراف على التسيير إلى إشعار آخر.