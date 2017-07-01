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رسميا.. هني مع أندرلخت إلى 2022

نشر يوم 2017/07/01 3095 0 كريم. تيغرمت رسميا.. هني مع أندرلخت إلى 2022

جدّد المتوسط الدولي الجزائري "سفيان هني"، السبت، عقده مع نادي "أندرلخت" البلجيكي لأربعة مواسم، مع رفع راتبه السنوي ليصبح أعلى اللاعبين أجرا في الفريق الأزرق والأبيض.

أعلن نادي أندرلخت عبر موقعه الرسمي، تجديد عقد "هني" إلى غاية موسم 2022، بعد موافقته على رفع  راتب "سفيان"، وصرّح الأخير: "أنا جد سعيد لهذه الثقة ورد الإعتبار من النادي".

وكشف "هني" عن إرتياحه في أندرلخت، واعدا جماهير النادي بالعمل على تحقيق المزيد من الألقاب رفقة الفريق مستقبلا، مضيفا: "آمل أن نحتفل بالعديد من النجاحات الأخرى مع المشجعين".

وجاء إصرار "أندرلخت" على تجديد عقد "هني"، بعد التألق الكبير الذي أظهره الأخير الموسم المنقضي، وقيادته الفريق للتتويج بالبطولة . 

 

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