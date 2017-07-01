العرب في أفضل رواق لبلوغ ربع رابطة أبطال افريقيا

حقّقت الأندية العربية المشاركة في دور المجموعات لكأس رابطة الأبطال الإفريقية هذا الموسم نتائج جد مرضية قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات.

إلى حد الآن، ضمن النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسيان تأهلهما إلى الدور المقبل، في حين يبقى إتحاد العاصمة والأهلي الطرابلسي بالإضافة إلى المريخ السوداني والوداد الرياضي المغربي في أفضل رواق للظفر بمقاعد في دور الثمانية، بينما يتواجد الزمالك المصري في وضع صعب.

ويرجّح وصول مجموع الأندية العربية في الربع إلى 6 أندية من أصل ثمانية تشارك في هذا الدور، ما يفتح المجال واسعا لأندية شمال إفريقيا في إسترجاع اللقب الغائب عن خزائن الاندية العربية في الموسمين الأخيرين.