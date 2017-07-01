اتحاد الحراش يتفق مع بوزيدي.. التربص في تونس ونهائي الكأس أبرز الأهداف

توصلت إدارة اتحاد الحراش إلى اتفاق رسمي مع المدرب يوسف بوزيدي من أجل الإشراف على العارضة الفنية للصفراء خلال الموسم المقبل، وسيوقّع المدرب السابق لنادي جمعية الشلف على عقد يربطه بالفريق لمدة موسم واحد.

هذا واتفق بوزيدي مع إدارة الصفراء على أن العقد الذي سيمتد لموسم واحد سيتضمن أهدافا معينة، سيسعى إلى تحقيقها، وعلى رأسها بلوغ نهائي كأس الجمهورية الموسم القادم، على أقل تقدير، إضافة إلى إنهاء مرحلة الذهاب ضمن المراكز الأولى لخوض النصف الثاني من الموسم بأكثر أريحية، وتجنب السيناريو الكارثي الذي عاشه النادي العاصمي هذا الموسم. هذا وتم الاتفاق بين الطرفين على إقامة تربص الحراش التحضيري للموسم الجديد بحمام بورقيبة التونسية، مثلما تعود عليه رفقة فريقه الأسبق نصر حسين داي، بعدما ألف الفريق التربص بعين تيموشنت وتيبازة في المواسم السابقة بقيادة المدرب السابق بوعلام شارف.

إلى ذلك، لم يمانع بوزيدي العمل مع الطاقم الفني الحالي للنادي، في صورة الثنائي بن عمر وبشوش، ابني الصفراء، اللذين يعرفان جيدا خبايا البيت وسيساعدان المدرب الجديد في مهمته، ومن المنتظر أن يباشر بوزيدي تحركاته في سوق الانتقالات وتحديد قائمة اللاعبين الذين يرغب في انتدابهم مباشرة بعد توقيع العقد وترسيمه مدربا لاتحاد الحراش.

بوزيدي لـ«النهار»: «الحراش مكانها بين الكبار وشوارعها ستتزين بالأسود والأصفر قبل النهائي المقبل»

كشف يوسف بوزيدي سعادته بالثقة التي وضعها فيه مسيرو اتحاد الحراش، مشيرا إلى أن هذا الأخير فريق كبير لا يستحق ما حدث له هذا الموسم ويستحق لعب الأدوار الأولى وخوض نهائي الكأس، وهو ما سيعمل على تحقيقه بعد اتفاقه على كل الأمور في انتظار توقيع العقد، كما أكد أنه تلقى ضمانات بتجاوز كل المشاكل، وأشاد محدثنا بدور أنصار الفريق في قبوله بالمهمة، حيث قال، أمس، في اتصال بـ«النهار»: «لقد اتفقت على كل شيء مع المسيرين ولم يبق سوى توقيع العقد، تدريب الحراش أمر يشرفني وسعيد جدا بثقة المسيرين، وفي حال ترسيمي مدربا سنفتح صفحة جديدة بداية من الموسم القادم»، مضيفا: «هذا الموسم أحياء بلكور وسطيف تزينت بألوان الفريقين استعدادا لنهائي الكأس، وسأعمل جاهدا حتى تتزين شوارع الحراش بالأصفر والأسود قبل النهائي»، وتابع: «لقد تلقيت ضمانات من المسيرين بتجاوز كل المشاكل، كما وعدوني بتقديم المساعدة المالية للنادي لتفادي ما حدث هذا الموسم، وهو الذي لا أتمنى أن أعيشه معهم الموسم القادم، لأنه لا يشرف فريقا بحجم الحراش الذي يبقى مكانه بين الكبار، ولا يجب أن ينتظر الجولة الأخيرة وخدمة من أي كان لضمان بقائه»، وختم قائلا: «يجب أن أشكر أنصار الفريق الذين ساندوني ويثقون في شخصي، أنصار الصفراء «سخونين» مثلي وهو ما شجعني على قبول المهمة، وأعدهم ببناء فريق يسعدهم ويلعب الأدوار الأولى مثلما يتمنون».