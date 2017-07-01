ماضوي مرتاح لاستعادة المصابين قبل النهائي ونساخ يتفق مع حمّار

سطيف تتزين بالأبيض والأسود قبل النهائي وإقبال محتشم على مجسّم الكأس

أنهت إدارة وفاق سطيف كامل تفاصيل المفاوضات مع الظهير الأيسر لمولودية وهران نساخ، وانتزعت موافقته النهائية لتدعيم الفريق، حيث تم تحديد موعد بعد نهائي الكأس لحضور اللاعب إلى مدينة سطيف وترسيم توقيعه على عقد لموسمين، خاصة أن نساخ يوجد في نهاية عقده مع الحمراوة، وهو الخبر الذي أكده رئيس مولودية وهران في آخر تصريح له، حين كشف أن نساخ قد اتفق مع وفاق سطيف، وهو ما أشرنا إليه في أعدادنا السابقة. في سياق متصل، ينتظر أن تكشف الإدارة عن أول المسرحين مباشرة بعد توقيع نساخ، بين المغترب إيبوزيدن أو بوطبة، ويبقى هذا الأخير الأقرب للتسريح، وهو الذي كان خارج حسابات مواجهة نصف نهائي كأس الجمهورية، عكس المغترب إيبوزيدن الذي لازال يحظى بثقة ماضوي.

ماضوي يؤكد عدم تخوفه من التحضير على العشب الاصطناعي

بدا المدرب ماضوي، في الندوة الصحفية خلال حفل عرض مجسم كأس الجمهورية، واثقا من فريقه ومن قدرة لاعبيه على العودة بالكأس التاسعة، خاصة مع عودة المصابين، كان آخرهم الشاب ربيعي، وفي سؤال عن مجازفته بإجراء التحضيرات على العشب الاصطناعي، رغم أن المباراة النهائية تجري على أرضية معشوشبة طبيعيا، أكد ماضوي أن ذلك لا يعتبر عائقا بالنسبة لفريقه، حيث ذكر الحاضرين أن فريقه كان قد أجرى كل الحصص التدريبية بملعب 8 ماي قبل مواجهة مولودية العاصمة في مباراة الإياب بملعب 5 جويلية، مؤكدا تركيزه على الجانب النفسي للاعبيه.

إقبال محتشم على مجسم الكأس

عرف حفل عرض مجسّم كأس الجمهورية صبيحة أمس، بمقر النادي في حي بومرشي، إقبالا متواضعا للأنصار، واكتفت الأعداد الحاضرة بأخذ صور تذكارية مع مجسم الكأس والحديث إلى رئيس الفريق والمدرب ماضوي وتشجيعه على مواصلة العمل الجيد، وكانت الإدارة قد اعتمدت سعر 200 دج مقابل الدخول وأخذ صور تذكارية مع مجسم الكأس، حيث تكفل العضو إبراهيم العرباوي بتنظيم الحفل فيما لم يلق قميص الفريق إقبالا كبيرا بسبب سعره المرتفع من جهة، وطريقة إنجازه التي لم تنل رضا الغالبية.

ربيعي يندمج في التدريبات ويطمئن ماضوي

أظهر الشاب ربيعي جاهزية بدنية ولم تظهر عليه ملامح التأثر بالإصابة التي استدعت خضوعه إلى علاج مكثف طيلة الأيام التي أعقبت مواجهة نصف النهائي، جعلت ماضوي لا يجد أي مشكل في الرهان عليه تحسبا لمواجهة الأربعاء، وهو ما قد كشف عنه خلال الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة أمس.

التذاكر في سطيف منذ اليوم وعملية البيع تنطلق غدا

تجلب مصالح مديرية الشبيبة والرياضة حصة أنصار وفاق سطيف من تذاكر المواجهة النهائية، اليوم، والتي يبلغ عددها 25 ألف تذكرة، بسعر بين 200 دج و300 دج، وحددت مصالح الوصاية صبيحة غد الإثنين لمباشرة عملية بيعها بأشكاك ملعب 8 ماي، كمكان أولي، في انتظار تحديد نقاط بيع أخرى حسب الإقبال الجماهيري.

سطيف تعيش أجواء الحدث وتتزين بالأسود والأبيض

تعيش شوارع مدينة سطيف هذه الأيام أجواء المباراة النهائية، من خلال تعليق الرايات في كامل زوايا المدينة، وارتفاع أهازيج الأغاني التي تمجد الفريق وأصوات منبهات السيارات، والكل يستعد للتنقل إلى العاصمة والعودة بالكأس التاسعة، حيث يوشك الأنصار على إنهاء تفاصيل التحضيرات للتنقل في صبيحة مبكرة من يوم الأربعاء.

الأنصار يستأجرون الحافلات والعدد مرشح إلى 100 حافلة

بدأت تحضيرات أنصار الوفاق على مستوى بلديات ولاية سطيف من أجل التنقل إلى ملعب 5 جويلية ومساندة الفريق في هذا الموعد التاريخي، من خلال استئجار حافلات تضمن نقلهم إلى الملعب، بعد أن استأجروا على مستوى مركز الولاية 50 حافلة، ومن المحتمل الوصول إلى 100 حافلة، بمعدل 6 ألاف مناصر. تجدر الإشارة إلى أن مديرية النقل اشترطت على أصحاب الحافلات ضرورة إعادة الأنصار في نهاية المباراة إلى مركز البلدية.

علي مالك: «رؤساء النوادي وراء المشاكل التي وجدناها في تنظيم المنافسة»

كان رئيس لجنة منافسة كأس الجمهورية، علي مالك، حاضرا خلال الحفل، حيث جلب معه المجسم منذ الصبيحة، وشارك في تنشيط الندوة الصحفية رفقة ماضوي، جابو والرئيس حمّار، حيث اكتفى خلال تدخله بالعودة إلى ما عرفه مشوار منافسة الكأس من مشاكل، في إشارة إلى الخلافات التي وقعت بخصوص مكان إجراء مباراتي نصف النهائي، حيث قال إن لجنته لم تكن لديها أي مشاكل لولا المشاكل التي يحدثها رؤساء الفرق من خلال الضغوطات التي يفرضونها على اللجنة.