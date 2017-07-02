أولاس يتحسر على رحيل غزال

خلال تقديمه للاعب الجديد برتراند تراوري الذي سيخلف غزال، عاد أولاس للحديث عن الدولي الجزائري، حيث وصف أولاس رحيل غزال بمثابة تحطيم للقلوب، وصرح في هذا الخصوص: "كان في نهاية عقده بعد آخر مباراة لنا أمام نيس، وقال لي بعد المباراة أنه يريد التجديد، إتفقنا مع شقيقه لكن لم يتم ترسيم ذلك، لذا استقدمنا تراوري بعد رحيله".

وتابع: "رحيل غزال أمر مؤسف جدا لأنه لاعب موهوب، نشعر دائما بالأسف عندما نفشل في تجديد عقود لاعبينا، وبالنسبة لي رحيل غزال حطّم قلبي، لأنه لاعب أحبه كثيرا".

وأصبح غزال حرا من أي إلتزام ابتداء من 30 جوان المنقضي، فيمَ لم يتم بعد الفصل في مصيره رغم العروض الكثيرة التي تهاطلت عليه منذ نهاية الموسم المنصرم خاصة منها الأندية الإيطالية على غرار نادي العاصمة روما.