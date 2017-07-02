بالفيديو .. نيل الكأس أحسن سيناريو للزاكي مع الشباب

72 ساعة قبل النهائي المرتقب بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف عصر الأربعاء بملعب 5 جويلية الأولمبي (11.30 سا)، حرص "الزاكي" على شكر لاعبي فريقه على المجهودات التي قدموها طيلة الموسم المنقضي، حيث قال "أنا جد فخور بلاعبي الفريق وما قدموه، رغم المشاكل الكثيرة التي عشناها وأشكرهم على ذلك".

وبخصوص مباراة النهائي، قال الحارس الدولي المغربي السابق: "ندرك جيدا صعوبة المباراة بالنسبة للفريقين، والحظوظ نراها متساوية، ووفاق سطيف أثبت أنه بإمكانه الفوز في أي ملعب، ونحن بدورنا أثبتنا مؤخرا أنه بإمكاننا الوقوف الند للند مع أي فريق".

وتابع: "المباريات تختلف، والنهائي يلعب على جزئيات صغيرة منها التركيز واستغلال أخطاء الخصم"، وعن أمنيته في ختام مشواره مع الشباب، أبرز "الزاكي": "أتمنى أن تكون كأس الجمهورية لهذا الموسم من نصيب الشباب، ونتمكن من تحقيق اللقب السابع في تاريخ النادي، سيكون ذلك أحسن سيناريو بالنسبة لي بانهاء مشواري مع شباب بلوزداد بتتويج يكون ردّ اعتبار لتضحيات عناصري وهدية لأنصارنا".

من جهته، لفت قائد الشباب "طارق شرفاوي" أنّ النهائي سيكون صعبا نظرا لحجم الفريقين، وصرّح "المباراة ستكون صعبة على الفريقين والأفضل فوق الميدان سيفوز، نحن تخطينا المشاكل السابقة والمتعلقة الأموال، وجاهزون لحصد الكأس السابعة".

وفي تدخل مقتضب، أورد "محمد بوحفص" رئيس نادي (لعقيبة): "أشكر أنصار الفريق على وقفتهم الدائمة، وأدعوهم لمواصلة ذلك في النهائي لمساعدة الشباب على الظفر بسابع كأس".

أما "علي مالك" رئيس لجنة تنظيم كأس الجمهورية، فحرص على الدعوة للتحلي بالروح الرياضية في النهائي، وذكر: "أدعو كلا الفريقين للتحلي بالروح الرياضية، وكذلك بالنسبة للأنصار لإنجاح هذا العرس الكروي والفوز للأفضل".